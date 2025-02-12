Ким Кардашьян обвинили в копировании "голого" образа Бьянки Цензори

Звезда реалити-шоу не устает удивлять поклонников – на этот раз она перевоплотилась в настоящую фею, но не простую, а, как актриса сама выразилась, в "Фею Подкачанной Попы". Новый рекламный образ моментально стал предметом обсуждений, но не только из-за своей креативности. Поклонники заметили удивительное сходство Ким Кардашьян с недавним выходом Бьянки Цензори, нынешней жены Канье Уэста, на церемонии "Грэмми".





Ким представила свежую коллекцию своего бренда, примерив облегающее боди, прозрачные колготки, туфли на шпильках и эффектные крылья. Однако фанаты быстро провели параллель с недавним провокационным нарядом Бьянки, в котором та появилась на красной дорожке, причем в буквальном смысле "голая", лишь накидывая на себя шубу.

Это далеко не первый случай, когда Кардашьян обвиняют в копировании образов новой супруги экс-мужа. В декабре интернет-пользователи уже замечали сходство, когда Ким выложила серию снимков в мини-топе и стрингах на фоне лесного пейзажа. Фанаты тут же вспомнили смелый стиль Бьянки.



Интересно, что сама Цензори после череды эпатажных выходов начала одеваться значительно скромнее, особенно когда рядом находятся дети Канье и Ким. По слухам, это вовсе не случайность – Ким Кардашьян якобы настояла, чтобы новая жена рэпера не появлялась в откровенных нарядах в присутствии ее детей.



Ранее сообщалось, что сайт Канье Уэста перестал работать после появления футболок со свастикой.