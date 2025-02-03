Ольга Бузова опубликовала фото, сделанные во время отдыха на яхте

В январе многие звезды российского шоу-бизнеса отправляются в путешествие, предпочитая для отдыха экзотические места. Поющая телеведущая Ольга Бузова не стала исключением. Она улетела в Марокко. Там знаменитость провела время с лучшей подругой, а потом отправилась в другое место, но куда – неизвестно.

На некоторое время Бузова пропала из соцсетей, что сразу заметили ее поклонники, ведь обычно Ольга публикует по несколько десятков кадров в сутки. Когда телеведущая снова появилась в интернете и выложила очередную порцию снимков, стало ясно, что минувший день знаменитость провела на яхте.





Исполнительница хита "Мало половин" похвасталась времяпрепровождением в море. Телезвезда успела и позагорать, и поплавать, и посмотреть на закат. Как отметили поклонники 39-летней звезды российского шоу-бизнеса, это идеальный вариант отдыха.

С кем была Ольга Бузова на яхте, неизвестно. Говоря о личной жизни телеведущей, сложно сказать нечто однозначное. Она не так давно говорила, что ее сердце свободно. Но, по слухам, новым ухажером знаменитости является судебный пристав из Сочи Роман Литаров, который не подтверждал, но и не опровергал данную информацию.