Виктория Боня высказалась о начале судебного процесса против невесты Григория Лепса

Несколько месяцев назад между телеведущей Викторией Боней и 19-летней Авророй Кибой, невестой Григория Лепса, возник конфликт, который перешел в юридическую плоскость. Кузьминский суд Москвы принял к производству иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который подала 46-летняя знаменитость.

Поводом для разбирательства стали высказывания Кибы, прозвучавшие после обсуждения в шоу, где Боня затронула тему финансового положения семьи молодой избранницы музыканта. Ответ Авроры оказался резким и стремительно распространился по соцсетям. Суд назначил предварительное заседание, что подтверждено данными портала судов общей юрисдикции.

Боня намерена отстаивать свою позицию и добиваться официального признания высказываний в ее адрес недостоверными. По данным окружения телеведущей, она рассчитывает не только на извинения, но и на юридическую оценку действий оппонентки, подчеркивая, что непроверенные обвинения наносят вред репутации и должны иметь последствия.

"Учимся отвечать за слова. Я за свои отвечаю. Фразу "этот персонаж" я лишь цитировала из другого издания, с прямой отсылкой. Этот персонаж будет учиться на своих ошибках", – приводит Super слова Бони.

Напомним, летом Виктория Боня предположила, что помолвка Авроры Кибы и Григория Лепса могла быть связана не только с личными чувствами, но и с семейными обстоятельствами девушки. В ответ юная пассия артиста публично заявила, что телезвезда якобы имела сомнительное прошлое.