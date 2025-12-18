32-летнему сыну режиссера Роба Райнера грозит смертная казнь за жестокое убийство родителей

Роб и Мишель Райнеры были найдены 14 декабря мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе стоимостью 13,5 миллионов долларов. По официальному заключению Департамента судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, смерть обоих наступила в результате "множественных ран, нанесенных острым предметом". Следствие считает, что трагедия произошла в спальне пары, где их и обнаружили полицейские.

Сын известного режиссера и актера Роба Райнера и его супруги Мишель обвинен в жестоком убийстве собственных родителей. 32-летний Ник Райнер уже предстал перед судом и, по данным прокуратуры, может получить смертную казнь.





Видео: фрагмент фильма "Волк с Уолл стрит" 2013г. (18+) с Робом Райнером

В тот же день под стражу был взят их сын – Ник Райнер. Его первое появление в суде вызвало бурю эмоций: на нем был специальный защитный жилет, который надевают заключенные, находящиеся под риском суицида. Молодой человек не признал вину и произнес лишь короткое: "Да, ваша честь", соглашаясь с переносом заседания на 7 января.

Окружной прокурор Натан Хокман заявил, что обвинение строится по двум пунктам – "убийство первой степени", при этом Ник использовал "смертельно опасное оружие", что отягощает обвинение.

"Учитывая тяжесть преступления, Райнеру грозит максимальное наказание – пожизненное заключение без права на УДО либо смертная казнь", – подчеркнул Хокман.

Интересы обвиняемого представляет один из самых известных адвокатов Лос-Анджелеса – Алан Джексон, в прошлом защищавший Харви Вайнштейна и Кевина Спейси. После слушания Джексон обратился к СМИ с просьбой не делать поспешных выводов.