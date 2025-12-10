Бывший муж Дженнифер Энистон впервые станет отцом

54-летний Джастин Теру, экс-супруг актрисы Дженнифер Энистон, ждет первенца. Его 31-летняя супруга, актриса и журналистка Николь Брайдон Блум, подтвердила беременность, появившись на красной дорожке в Лос-Анджелесе.

Муж и жена пришли на премьеру нового сезона сериала "Фоллаут", которая прошла в Музее Киноакадемии. Николь выбрала для выхода блестящее серебристое платье, подчеркивающее ее округлившийся живот, и с улыбкой позировала фотографам. Теру, в классическом черном костюме, не отходил от жены и, по словам очевидцев, буквально "светился от гордости".





О романе Джастина и Николь впервые заговорили в конце 2023 года, когда они вместе появились на вечеринке Netflix. Позже папарацци засняли пару во время прогулок и поцелуев в Нью-Йорке. Их официальный дебют в качестве пары состоялся на вечеринке Vanity Fair после церемонии "Оскара". Весной 2025 года актер и его возлюбленная поженились на закрытой церемонии.

Будущий ребенок станет для обоих первым. Для Теру это важная личная веха – прежде актер не раз признавался, что долгое время избегал темы отцовства, полностью сосредоточившись на карьере и путешествиях.

Напомним, Джастин Теру был женат на Дженнифер Энистон: они познакомились в 2011 году на съемках фильма "Жизнь в кайф", поженились через четыре года, а в 2017-м официально объявили о расставании. Несмотря на развод, актеры сохранили теплые отношения. Энистон не раз говорила, что между ними осталась "искренняя дружба без обид".

Теперь же у обоих, похоже, начался новый счастливый этап. По слухам, Энистон тоже не одинока – актриса встречается с гуру по отношениям.