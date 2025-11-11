Оксана Самойлова рассказала, что из имущества достанется ей после развода с Джиганом

Недавно Оксана Самойлова и Джиган объявили о разводе спустя 16 лет брака. На 16-й церемонии Topical Style Awards 2025 Оксана Самойлова рассказала, как будут делить совместно нажитое за эти годы имущество.

По словам блогера, у них был заключен брачный договор, и большая часть активов – включая дом и знаменитую ферму под Москвой – останется за Самойловой.

Эта самая ферма давно стала частью личного бренда Оксаны. В июне она рассказывала, что проект строится на месте старого пансионата в деревне Старая Руза, на территории в 11 гектаров с лесом и выходом к реке. Там планируются зоны отдыха, контактный мини-зоопарк и фермерские продукты – все в духе slow life.

Адвокат Джигана Сергей Жорин, впрочем, заявил, что рэпер пока не ставит точку и надеется на примирение с женой. В суде представитель рэпера от его имени попросил дать три месяца, чтобы наладить отношения с супругой. Следующее заседание назначено на 17 ноября, однако Самойлова, судя по всему, не настроена мириться с Джиганом. Она заявила, что ее пока еще мужу нужно повзрослеть.