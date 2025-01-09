Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс и другие звезды Голливуда лишились домов из-за пожаров в Калифорнии

Уже несколько дней власти США не могут справиться с сильнейшим за последние годы пожаром в Калифорнии. Леса вспыхнули 7 января, и из-за ветров и засухи распространились по округе. Сейчас огонь охватил престижные районы Пасифик-Палисейдс и Малибу. Стихия уже разрушила дома многих знаменитостей, оставив их не только без имущества, но и без воспоминаний, связанных с любимыми местами.

Дом Пэрис Хилтон в Малибу, который знаменитость называла своим "семейным гнездышком", сгорел дотла. Узнав о происходящем из выпуска новостей, Пэрис не могла сдержать эмоций.

"Сидеть с моей семьей и видеть, как наш дом уничтожает огонь в прямом эфире, – это самое страшное, что можно представить", – призналась она.

Несмотря на утрату, Хилтон отметила, что главное – это безопасность близких. "Феникс (сын Пэрис Хилтон. – Прим.ред.) сделал здесь свои первые шаги. Этот дом был местом, полным драгоценных воспоминаний. Но я благодарна за то, что моя семья жива и здорова", – сказала она, добавив, что молится за всех пострадавших.





Среди тех, кто потерял жилье, оказался и Энтони Хопкинс. Его особняк стоимостью 6 миллионов долларов в Малибу также не уцелел. Знаменитый актер пока не дал официальных комментариев, но источники сообщают, что он был эвакуирован заранее.



Другие знаменитости, такие как Джейми Ли Кертис, Марк Хэмилл и Мэнди Мур, также были вынуждены покинуть свои дома, не зная, уцелеет ли их имущество.



Джейми Ли Кертис выразила благодарность пожарным за их героическую работу: "Мой дом может сгореть, но мы в безопасности. Сердце разрывается за тех, кто потерял все".



Мэнди Мур, чья семья также была эвакуирована, старается оградить своих детей от паники: "Не знаю, уцелел ли наш дом. Это ужасно, но я благодарна за тех, кто помогает спасать людей".

Пасифик-Палисейдс и Малибу – районы, где свои дома имеют десятки голливудских звезд, включая Тома Хэнкса, Стивена Спилберга, Адама Сэндлера и Бена Аффлека. Многие из них эвакуировались и пока ждут новостей о том, что случилось с их имуществом.

Сейчас знаменитости и их семьи объединяются, чтобы помочь пострадавшим от пожаров. Пэрис Хилтон призвала своих поклонников жертвовать в фонды помощи: "Каждая семья заслуживает шанса восстановить свой дом. Помогите, если можете".