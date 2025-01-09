Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус сыграли тайную свадьбу на Карибах

Слухи о том, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус связали себя узами брака, переполошили поклонников в первые дни 2024 года. По информации инсайдеров, свадьба состоялась на Карибах в Новый год. Как сообщает источник, церемония была закрытой и даже гостей можно было пересчитать по пальцам.

О свадьбе звезды "Сумерек" рассказала сотрудница заведения, в котором прошло торжество. По словам девушки, которая утверждает, что работала официанткой на мероприятии, пара провела романтическую церемонию в окружении самых близких.

"Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились в Карибах на Новый год! – рассказала инсайдер. – Они были такими милыми и обаятельными, а их 10-месячная дочь выглядела очаровательно в платье маленькой подружки невесты".

Роберт и Сьюки, которые встречаются с 2018 года, официально обручились в декабре 2023 года. Тогда источник сообщил, что для пары очень важно узаконить свои отношения: "Они оба этого хотят".



Представители звезд, к слову, пока не дали официальных комментариев, и фанаты с нетерпением ждут подтверждения информации о свадьбе.

Отношения Паттинсона и Уотерхаус всегда привлекали внимание поклонников своей гармонией. В одном из своих интервью Сьюки рассказала, что к "чистому чувству любви" она пришла через боль и страдания, которые были в прошлых отношениях.

"Роберт очень смешной, я всегда расцветаю рядом с ним", – рассказывала 33-летняяактриса.

Также Сьюки отмечала, что их решение завести ребенка было осознанным и обоюдным: "Однажды мы посмотрели друг на друга и сказали: "Ну, это лучший момент, чтобы начать".



Напомним, до Роберта Сьюки пережила непростое расставание с Брэдли Купером, о чем откровенно говорила в интервью.



"Это был очень изолирующий и дезориентирующий опыт. Прошло десятилетие, прежде чем я смогла все это проработать", – призналась она.

Сейчас же актриса фокусируется на своем творчестве и материнстве.

Еще один приятный штрих к портрету звездной пары – отношение Роберта к роли отца. Сьюки не раз отмечала, что 38-летний актер прекрасно справляется с заботой о дочери. "Ему действительно нравится менять подгузники", – рассказывала она с улыбкой.

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