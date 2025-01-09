Алексей Воробьев покинул свой дом в Лос-Анджелесе из-за природных пожаров

Российский певец Алексей Воробьев, живущий в США, сообщил, что ему пришлось оставить свой дом в Лос-Анджелесе из-за природных пожаров, которые за последние дни уничтожили более двух тысяч строений. Артист прямо с террасы наблюдал, как всего в нескольких километрах от него огонь охватывает дом за домом.

Перед эвакуацией Алексей залил водой прилегающую территорию, надеясь, что это хоть как-то поможет спасти недвижимость, если стихия все-таки доберется. Однако певец в недавней публикации в популярной соцсети признался: попытки сохранить имущество кажутся ему бессмысленными.

"Спасибо всем, кто за меня переживает. Не волнуйтесь", – написал исполнитель хита "Сумасшедшая", не став скрывать, что из-за происходящего уже чувствует себя бездомным.

Стоимость дома Воробьева составляет несколько десятков миллионов долларов. Внутри немало ценных вещей, а в гараже припаркован не только автомобиль, но и мотоцикл.

Природный пожар уже уничтожил дома многих звезд Голливуда. Например, особняков лишились актриса и певица Пэрис Хилтон, актриса, Дженнифер Гарнер, актеры Адам Броди, Леонардо Ди Каприо, Энтони Хопкинс и Бен Аффлек. Об этом ранее рассказывал женский журнал "Клео.ру".