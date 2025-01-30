Рита Дакота сообщила о планах завести второго ребенка

Популярная певица Рита Дакота рассказала о желании вновь стать мамой. В своем блоге артистка призналась, что уже начала подготовку к беременности, но при этом испытывает волнение.

Рита воспитывает семилетнюю дочь Мию от брака с Владом Соколовским. В прошлом году она стала женой Федора Белогая. Теперь супруги серьезно задумались о пополнении. Однако, как признается сама Дакота, несмотря на осознанное желание родить второго ребенка, она не может избавиться от страха.

"Я все еще немного боюсь. Вы тоже боялись второго или только я трусиха?" – поделилась певица с подписчиками.

Дакота подошла к этому важному шагу со всей серьезностью. В первую очередь она связалась с гинекологом, который сопровождал ее первую беременность. Врачебная консультация стала для нее своеобразной точкой отсчета в подготовке к новой главе в жизни.



Рита также рассказала о том, что сейчас в ее семье царит полная идиллия. Они с супругом и дочерью много времени проводят вместе и даже спят в одной постели. По ее словам, многие психологи могли бы раскритиковать такой подход, но им втроем так комфортно. После длительного проживания в США семья осела на Бали, где маленькая Мия скоро пойдет в местную школу.



Помимо мыслей о втором ребенке, Рита открыто говорит о переменах, происходящих с ее телом. Недавно она призналась, что набрала несколько килограммов, что немного расстроило ее. Артистка поделилась честным видео в белье, показав свою фигуру.

Напомним, что в конце 2024 года Дакота перенесла операцию на желудке, после которой долгое время питалась только жидкой пищей. Как итог, ее организм решил запастись, и вес начал расти.

Однако у певицы есть мощная поддержка в лице мужа. Федор Белогай сразу поспешил ее успокоить, отметив, что она прекрасна в любом весе.