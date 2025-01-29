В возрасте 85 лет умер заслуженный артист России Борис Улитин

Санкт-Петербургский комитет по культуре с глубоким прискорбием сообщил о кончине Бориса Улитина, заслуженного артиста РФ, пережившего блокаду Ленинграда. Его жизнь, неразрывно связанная с миром театра и кино, оборвалась в Санкт-Петербурге.

Улитин был выходцем из семьи с богатыми творческими традициями. Отец руководил Театром на Литейном, мать была балериной Мариинского театра, Борис Улитин с детства познал закулисную жизнь. Трагические годы блокады он пережил в Ленинграде под опекой тети, воссоединившись с матерью лишь в 1943 году. Этот опыт, несомненно, оставил неизгладимый след на его личности и творчестве.

После окончания театрального института талант молодого артиста разглядел сам Николай Акимов, пригласив его в труппу легендарного Театра Комедии, где Улитин посвятил сцене почти шесть десятилетий. Его голос, узнаваемый и неповторимый, подарил жизнь персонажам более чем сорока кино– и мультипликационных проектов, среди которых такие мировые шедевры, как "Звездные войны", "Чужой против хищника" и "Пираты Карибского моря". Светлая память талантливому актеру и человеку, прошедшему через суровые испытания и оставившему яркий след в истории отечественного искусства.