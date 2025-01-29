В Москве по подозрению в даче взятки задержан Сергей Анохин

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В Москве задержан экс-супруг Анны Дубовицкой - известной светский львицы и бывшей солистки группы «Блестящие» Сергей Анохин. Его подозревают в даче взятки сотрудникам спецслужб, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

В Москве задержан экс-супруг Анны Дубовицкой – известной светский львицы и бывшей солистки группы "Блестящие" Сергей Анохин. Его подозревают в даче взятки сотрудникам спецслужб, сообщает Telegram-канал "112" со ссылкой на источник.

По предварительным данным, Анохин передал представителю силовых структур 50 миллионов рублей. Вместе с Анохиным был задержан и получатель взятки.

Подтверждают задержание Анохина и источники ТАСС. "Анохин задержан в рамках уголовного дела о даче взятки. С ним проводятся следственные действия", – говорится в сообщении агентства.

Сергей Анохин довольно известен в спортивных кругах. Он являлся генеральным директором букмекерской компании "Фонбет", бывшим вице-президентом Российского футбольного союза. С сентября 2020 года по ноябрь 2021 года он также возглавлял футбольный клуб "Химки".

Анна Дубовицкая была в отношениях с Сергеем Анохиным вплоть до 2020 года. В браке у пары родилась дочь Любовь, также Анна удочерила дочь Анохина от первого брака Дарью.

Анна Сорокина

редактор

 

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