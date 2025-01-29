Прокуратура заподозрила блогера Маркаряна в призывах к терроризму с использованием дронов

Московская городская прокуратура сообщила о направлении в следственные органы материалов проверки в отношении блогера и коуча Арсена Маркаряна. Основанием послужили выявленные в ходе мониторинга сети Интернет публичные призывы к терроризму. В частности, прокуратура зафиксировала интервью с Маркаряном, размещенное на популярном видеохостинге с открытым доступом, где он, демонстрируя убежденность в идеологии и методах террористических организаций, откровенно призывал к террористическим актам на территории России, включая использование беспилотных летательных аппаратов. Более того, эти призывы были повторены им в ходе прямого эфира на другой платформе.

Следствие будет рассматривать действия Маркаряна через статью 205.2 части 2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Учитывая масштабы аудитории блогера, на YouTube и Telegram-каналы которого подписаны сотни тысяч пользователей, его высказывания представляют серьезную угрозу общественному порядку и национальной безопасности.

Примечательно, что это не первый случай, когда действия Арсена Маркаряна привлекают внимание правоохранительных органов. Ранее, в июле 2023 года, в Лигу безопасного интернета поступали жалобы на его контент, содержащий, по утверждениям заявителей, рассказы о сексуальных контактах с несовершеннолетними. Однако нынешнее расследование сосредоточено исключительно на обнаруженных призывах к терроризму, представляющих собой куда более серьезное преступление. На данный момент прокуратура не раскрывает подробности конкретных видеоматериалов и платформ, где были обнаружены эти призывы.

Арсен Маркарян начал развивать свой блог чуть более 10 лет назад, рассказывая о сыроедении и пропагандируя здоровый образ жизни. Запускал курс, посвященный биохакингу и повышению уровня тестостерона у мужчин. Однако позднее стал высказываться на другие темы, касающиеся личностного роста и смысла жизни в целом.