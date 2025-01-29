Актриса Анна Хилькевич задумалась о четвертом ребенке

17 сентября 2024 года актриса Анна Хилькевич и ее муж Артур Мартиросян стали родителями в третий раз. На свет появилась девочка, которую супруги назвали Оливией. Пара давно мечтает о сыне, и теперь поклонники задаются вопросом, решится ли звезда "Универа" на еще одну беременность.

Накануне Хилькевич рассказала о визите к гинекологу, который рекомендовал ей не тянуть с четвертым малышом. По словам врача, организм актрисы уже восстановился и готов к новой беременности. Теперь блондинка задумалась о пополнении в семье.

"Она сказала мне так: "С четвертой не затягивайте. Полгода – и погнали", – передает слова доктора звезда.

Анна спросила у пользователей Сети, что они думают на этот счет и не рано ли планировать четвертую беременность. Хилькевич не рассказала, обсуждала ли она это с мужем.





Напомним, недавно актриса вызвала бурные обсуждения в Сети, рассказав о поступке няни. Хилькевич возмутило то, что сотрудница, которая приглядывает за четырехмесячной Оливией, уснула рядом с малышкой. Сама звезда в это время была на детском спектакле и вернулась к полуночи, увидела детскую кровать пустой.

"Я считаю, что такие моменты, как минимум, должны обсуждаться со мной. Я лично ни разу не слышала про совместный сон с няней! Или я неправа?" – рассказала в своем блоге теледива.

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