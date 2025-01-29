19-летний сын Хайди Клум дебютировал как модель на Неделе моды в Париже

19-летний сын знаменитой супермодели Хайди Клум, Генри, впервые вышел на подиум в рамках Парижской недели моды. Во вторник, 28 января, в отеле Le Marois состоялся показ коллекции Lena Erziak Haute Couture, во время которого начинающая модель показала два наряда: элегантный черный костюм с открытой спиной и классический вариант с объемным шарфом. Опубликованное Хайди Клум видео из зала демонстрирует, что ее сын чувствовал себя довольно уверенно.





По словам самого Генри, он увлекается модой, но не планирует строить карьеру профессиональной модели. Спорт, музыка и кино также входят в круг его интересов – он хочет попробовать силы в разных направлениях и найти свое призвание. Юноша закончил школу в 2024 году и сейчас получает образование в колледже, вдохновляясь упорством и креативностью родителей.

Напомним, у 51-летней супермодели четверо детей: Лени (от бизнесмена Флавио Бриаторе), Генри, Йохан и Лу (от певца Сила). Стоит отметить, что Лени, идя по стопам матери, уже добилась успеха как модель, сотрудничая с такими брендами, как Intimissimi и Dior Beauty. В данный момент Хайди Клум замужем за Томом Каулитцем, гитаристом группы Tokio Hotel.