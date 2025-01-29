19-летний сын Хайди Клум дебютировал как модель на Неделе моды в Париже

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Наследник супермодели не планирует идти по стопам матери.

19-летний сын знаменитой супермодели Хайди Клум, Генри, впервые вышел на подиум в рамках Парижской недели моды. Во вторник, 28 января, в отеле Le Marois состоялся показ коллекции Lena Erziak Haute Couture, во время которого начинающая модель показала два наряда: элегантный черный костюм с открытой спиной и классический вариант с объемным шарфом. Опубликованное Хайди Клум видео из зала демонстрирует, что ее сын чувствовал себя довольно уверенно.

Фото: соцсети / @voguegermany

По словам самого Генри, он увлекается модой, но не планирует строить карьеру профессиональной модели. Спорт, музыка и кино также входят в круг его интересов – он хочет попробовать силы в разных направлениях и найти свое призвание. Юноша закончил школу в 2024 году и сейчас получает образование в колледже, вдохновляясь упорством и креативностью родителей.

Напомним, у 51-летней супермодели четверо детей: Лени (от бизнесмена Флавио Бриаторе), Генри, Йохан и Лу (от певца Сила). Стоит отметить, что Лени, идя по стопам матери, уже добилась успеха как модель, сотрудничая с такими брендами, как Intimissimi и Dior Beauty. В данный момент Хайди Клум замужем за Томом Каулитцем, гитаристом группы Tokio Hotel.

Евгений Елисеев

Редактор

 

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