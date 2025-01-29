Ида Галич сообщила о второй беременности

На днях российская телеведущая и блогер Ида Галич отправилась в Париж, чтобы посетить модные показы, которые проходят в рамках Недели моды. Когда в Сети появились первые кадры 34-летней знаменитости, поклонники сделали вывод: она беременна. Они обратили внимание на то, как телезвезда прикоснулась к своему животу во время фотосессии.

Догадки оказались правдой. В среду, 29 января, Галич сообщила о беременности, выложив в своем телеграм-канале фотографии округлившегося живота. "Ждали тебя и планировали", – написала телеведущая под снимками, сделанными в столице Франции.

Обращаясь к ребенку, Ида попросила малыша расти здоровым, а ему пообещала быть достойной мамой, поменьше нервничать и побольше радоваться. Как отметила знаменитость, она и ее избранник очень счастливы и выражают благодарность за поздравления и пожелания.

Напомним, Ила Галич состоит в отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем. Минувшей осенью возлюбленный сделал телеведущей предложение, однако дату свадьбы пара еще не озвучивала. У блогера также есть сын Леон. Она развелась с отцом мальчика, Аланом Басивым, в 2020 году после двух лет брака.