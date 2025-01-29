Юрист Гордон опровергла, что экспертиза по делу о смерти Яниса Тиммы завершена

Вчера в Сети появилась новость о том, что следственная проверка не нашла в деле о кончине Яниса Тиммы следы криминала. Юрист Катя Гордон, которая представляет интересы семьи погибшего, поспешила опровергнуть эту информацию. Она заявила, что проверка все еще продолжается и делать выводы рано.

"В настоящее время все еще проводится судебно-медицинская экспертиза, также проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Также, по нашему ходатайству, заявлена и проводится техническая экспертиза телефона", – объяснила Екатерина.

Напомним, баскетболист скончался в ночь на 17 декабря. Его тело было обнаружено в подъезде московской пятиэтажки, на первом этаже которой расположен хостел. Именно там последние дни жил Янис. За неделю до трагедии Тимму и Анну Седокову развели. Предполагается, что спортсмен прилетел из США, чтобы помириться с бывшей женой. В течение дня он несколько раз пытался ей дозвониться. Около его тела обнаружили телефон с просьбой связаться с певицей.



После происшествия многие стали винить в смерти Тиммы именно Седокову. Некоторые утверждают, что экс-солистка "ВИА Гры" разбила ему сердце, изменяла и тянула деньги. Особенно активно выступает Марк Пугачев, который называет себя близким другом Яниса. Накануне он попытался сорвать концерт Анны, который должен был пройти в Алма-Ате 14 февраля. Пугачев писал блогерам из Казахстана с призывом отреагировать на выступление "нехорошей женщины". В результате с сайта пропала афиша концерта Седоковой.



Ранее сообщалось, что отец Яниса Тиммы до сих пор не может захоронить прах сына.