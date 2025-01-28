Ида Галич появилась на Неделе моды в Париже в платье российского бренда

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Телеведущая посетила несколько показов известных модных домов.

Телеведущая, блогер и инфлюенсер Ида Галич посетила Неделю моды в Париже 2025. Впервые оказавшись в самом эпицентре высокой моды, она стала активно делиться впечатлениями от роскошных коллекций, вечерних приемов и креативных решений мировых законодателей стиля.

Ида Галич. Фото: Telegram / @GALICH_onok

С самых первых минут поездка погрузила Иду в атмосферу бесконечного вдохновения и дамского счастья. Вместе с профессиональной командой стилистов и ассистентов она посетила показ Schiaparelli Haute Couture в Petit Palais. Галич обратила внимание на лаконичность украшений и выразительные силуэты, оригинально подчеркнутые авторской концепцией. Среди именитых гостей были замечены Наталья Водянова, Карла Бруни и Анна Винтур.

"Я безумно рада, что стала часть этого изысканного праздника моды и красоты", – призналась блогер.

Фото: Telegram / @GALICH_onok

Чтобы поддержать российских дизайнеров, на одном из мероприятий Ида появилась в эффектном платье бренда Viva Vox, дополнив образ аксессуарами от Schiaparelli. Следующим этапом для телеведущей стал показ Alexandre Vauthier, который она описала как "эстетическую феерию": детально продуманные наряды, гармоничный кастинг моделей и вдохновляющая атмосфера.

Фото: Telegram / @GALICH_onok

Второй день Недели моды запомнился Иде роскошным шоу CHANEL в историческом Grand Palais. 

"Можно сколько угодно говорить, что CHANEL устарел, или не актуален, но бренд спустя столько времени остается ценным для своих клиентов и всегда находит своего зрителя", – написала телеведущая в своем телеграм-канале.

Ида Галич. Фото: Telegram / @GALICH_onok

Также Ида Галич поблагодарила свою команду. Она подчеркнула, что именно слаженная работа стилистов, визажистов и ассистенток помогла ей достойно представлять российских инфлюенсеров на мировой арене.

Евгений Елисеев

Редактор

 

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