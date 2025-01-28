Ида Галич появилась на Неделе моды в Париже в платье российского бренда

Телеведущая, блогер и инфлюенсер Ида Галич посетила Неделю моды в Париже 2025. Впервые оказавшись в самом эпицентре высокой моды, она стала активно делиться впечатлениями от роскошных коллекций, вечерних приемов и креативных решений мировых законодателей стиля.





С самых первых минут поездка погрузила Иду в атмосферу бесконечного вдохновения и дамского счастья. Вместе с профессиональной командой стилистов и ассистентов она посетила показ Schiaparelli Haute Couture в Petit Palais. Галич обратила внимание на лаконичность украшений и выразительные силуэты, оригинально подчеркнутые авторской концепцией. Среди именитых гостей были замечены Наталья Водянова, Карла Бруни и Анна Винтур.

"Я безумно рада, что стала часть этого изысканного праздника моды и красоты", – призналась блогер.





Чтобы поддержать российских дизайнеров, на одном из мероприятий Ида появилась в эффектном платье бренда Viva Vox, дополнив образ аксессуарами от Schiaparelli. Следующим этапом для телеведущей стал показ Alexandre Vauthier, который она описала как "эстетическую феерию": детально продуманные наряды, гармоничный кастинг моделей и вдохновляющая атмосфера.





Второй день Недели моды запомнился Иде роскошным шоу CHANEL в историческом Grand Palais.

"Можно сколько угодно говорить, что CHANEL устарел, или не актуален, но бренд спустя столько времени остается ценным для своих клиентов и всегда находит своего зрителя", – написала телеведущая в своем телеграм-канале.





Также Ида Галич поблагодарила свою команду. Она подчеркнула, что именно слаженная работа стилистов, визажистов и ассистенток помогла ей достойно представлять российских инфлюенсеров на мировой арене.