Ксения Бородина рассказала, чем ее привлек Николай Сердюков: "Самое главное - он любит"

Ксения Бородина встретила свою любовь летом прошлого года. А перед Новым годом Николай Сердюков уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Блогер подарил телеведущей кольцо с розовым бриллиантом в виде сердца. Сейчас пара вовсю готовится к грядущему торжеству, и телеведущая уже сообщила, что планирует поменять на своей свадьбе три платья.

Между тем поклонников интересует, чем же смог покорить Николай успешную и состоятельную звезду. Накануне Бородина рассказала, что у ее будущего мужа много положительных качеств, которыми он ее привлек, однако главное – он ее любит.

"Он легкий, добрый, такой же эмоциональный, как я, заботливый, умный. С ним всегда есть о чем поговорить. Он умеет дружить. Он нежадный. У него невероятное чувство юмора, с ним никогда не скучно. Он целеустремленный, ответственный очень. Главное – он любит, и я всегда это чувствую от него", – написала в соцсетях теледива.



С Сердюковым экс-ведущая "Дома-2" познакомилась на шоу "Последний герой. Русский сезон". Сразу после съемок пара поехала вместе отдыхать в Турцию, а после Ксения представила возлюбленного публике.



Напомним, Николай был женат на блогере Алине Акиловой. В браке у пары появилась дочь Николь, которую сейчас воспитывает мама. Бородина рассказывала, что раньше поддерживала приятельские отношения с Алиной. О своем романе с Сердюковым она хотела рассказать ей лично, поделилась Ксения. Однако экс-супруга Николая узнала об этом от посторонних людей и отреагировала неоднозначно.