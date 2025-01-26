Певица Анна Асти повысила ценник на корпоративы до 10 миллионов рублей

Певица Анна Асти вновь предлагает свои услуги для корпоративных мероприятий по цене, которая была актуальна до кризиса – 10 миллионов рублей, сообщает Shot.

После скандала, связанного с вечеринкой Анастасии Ивлеевой, стоимость выступлений Анны Асти была снижена на 3 миллиона рублей. Однако теперь певица решила вернуться к прежним условиям.

Топ-5 самых популярных клипов Анны на Ютуб:

По барам – 285 миллионов просмотров Царица – 209 миллионов просмотров Хобби – 133 миллионов просмотров Феникс – 126 миллионов просмотров Верю в тебя – 117 миллионов просмотров

В связи с инцидентом, связанным с "голой вечеринкой" Анастасии Ивлеевой, стоимость выступлений Анны Асти была снижена до 7 миллионов рублей. Однако сейчас певица решила вернуть стоимость своих выступлений на уровень 2023 года.







Условия проведения выступлений Анны Асти также были восстановлены до прежнего уровня. Они включают в себя перелёты бизнес-классом с VIP-проходом, использование дорогих автомобилей с тонированными стёклами и проживание в просторных номерах пятизвёздочных отелей.



В рамках контракта Анна Асти требует предоставление горячих блюд, швейцарского шоколада и фруктов. За пределами России певица требует дополнительно 200 долларов в день, а также по 100 долларов для каждого члена команды. В контракте также указано требование предоставить три сим-карты с безлимитным интернетом.



В гримерке должны быть предоставлены алкоголь Remy Martin XO, Jack Daniels, Moet Chandon, закуски и ананасово-сельдереевый фреш. Кроме того, все съёмки должны быть согласованы заранее. В случае несогласованной съёмки предусмотрен штраф в размере одного миллиона рублей.



Ранее Тарас Зобнин, владелец агентства Toras Events, назвал Григория Лепса, Анну Асти, Полину Гагарину, Люсю Чеботину, Zivert и группу "Руки Вверх!" самыми востребованными артистами на корпоративных мероприятиях. Однако недавно к ним присоединилась группа "Иванушки International", поскольку стоимость их выступлений увеличилась в пять раз.



Как мы писали ранее, певец Сергей Лазарев повысил стоимость своих выступлений на 2 миллиона рублей в 2025 году. Теперь его можно пригласить на корпоратив за 8,5 миллиона рублей. Хотя в прошлом году за те же 40 минут на частном мероприятии Лазарев брал 6,5 миллиона рублей. Он продолжает исполнять свои популярные песни, такие как "Это все она" (187 миллионов просмотров на Ютуб), "Снег в океане" и другие.