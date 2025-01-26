10 фобий звезд: чего боятся знаменитости

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Некоторые из фобий кажутся необычными или даже забавными, но для самих звезд они являются настоящими проблемами.

Звезды шоу-бизнеса, как и обычные люди, могут страдать от различных фобий. Эти иррациональные страхи зачастую берут свое начало в детстве или травматичных жизненных ситуациях. Давайте взглянем на 10 известных личностей, которые испытывают панический ужас перед определенными объектами или явлениями.

Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро. Фото: YouTube / @Netflix

Роберт Де Ниро испытывает панический страх перед стоматологическими процедурами. Знаменитый актер убежден, что стоматологические инструменты могут вызвать различные заболевания, поэтому он требует общего наркоза перед каждым визитом к стоматологу. Эта фобия, известная как дентофобия, сильно осложняет жизнь звезды Голливуда.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер. Фото: YouTube / @Archdigest

Кендалл Дженнер испытывает страх перед объектами, которые имеют множество мелких углублений. Она признается, что не может спокойно смотреть на блины и пчелиные соты, а также испытывает дискомфорт при виде семян лотоса. Хотя некоторые специалисты не считают трипофобию серьезным психическим расстройством, Кендалл утверждает, что вид объектов с большим количеством мелких отверстий вызывает у неё неприятные ощущения, такие как дрожь, зуд и тошноту.

Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: Telegram / @asmusk

Кристина Асмус и ее бывший муж Гарик Харламов боятся летать на самолетах. Эта фобия передалась от Харламова к Асмус во время их совместной жизни, и теперь актриса тоже тяжело переносит авиаперелеты.

Дима Билан

Дима Билан. Фото: Telegram / @bilanofficial

Дима Билан страдает манией преследования. Артист рассказал, что однажды стал жертвой телефонного маньяка, который шантажировал его. Кроме того, Билан боится, что фанатки могут навредить ему, и даже не ест еду, подаренную поклонниками, из-за страха сглаза.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Филипп Киркоров испытывает страх перед лягушками, который специалисты называют батрафобией. Во время съемок телепередачи, когда перед певцом поставили аквариум с лягушкой, у артиста началась настоящая истерика, и он отказался продолжать съемку, пока земноводное находилось рядом.

Орландо Блум

Орландо Блум. Фото: YouTube / @JayShettyPodcast.

Орландо Блум боится свиней и избегает мест, где продается свинина. У актера диагностирована поркуфобия – панический страх перед этими животными. Однажды на съемках звезда фильма "Властелин колец" впала в истерику, увидев свинью рядом.

Меган Фокс

Меган Фокс. Фото: DIGGZY/Shutterstock / BACKGRID/www.legion-media.ru

Меган Фокс испытывает страх перед бумагой, который называется папирофобией. Актриса никогда не прикасается к бумажным сценариям, письмам и счетам, боясь порезаться, поэтому продюсеры присылают ей заламинированные тексты.

Джонни Депп

Джонни Депп. Фото: кадр из фильма &#34;Алиса в Стране чудес&#34; (2010)

Джонни Депп боится клоунов и людей в ярком гриме. Актер говорит, что ощущает опасность и тьму под маской клоуна. Эта фобия преследует Деппа с детства, и ему приходится преодолевать ее, когда на съемках он вынужден работать с визажистами.

Анна Семенович

Анна Семенович. Фото: Telegram / @annsemenovich

Анна Семенович страдает офидиофобией – боязнью змей. Певица рассказывает, что даже на фотографиях пресмыкающихся ей тяжело смотреть, не говоря уже о встрече с ними в реальности. Кроме того, артистка боится пауков, при виде которых может потерять сознание.

Алена Апина

Алена Апина. Фото: Telegram / @byneapina

Алена Апина испытывает демофобию – страх перед большим количеством людей. Каждое выступление на сцене становится для артистки настоящим испытанием, ведь ее работа предполагает постоянный контакт с большой аудиторией. Эта фобия возникла после неприятного инцидента с певцом Дмитрием Маликовым.

Евгений Елисеев

Редактор

 

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