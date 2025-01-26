10 фобий звезд: чего боятся знаменитости

Звезды шоу-бизнеса, как и обычные люди, могут страдать от различных фобий. Эти иррациональные страхи зачастую берут свое начало в детстве или травматичных жизненных ситуациях. Давайте взглянем на 10 известных личностей, которые испытывают панический ужас перед определенными объектами или явлениями.

Роберт Де Ниро





Роберт Де Ниро испытывает панический страх перед стоматологическими процедурами. Знаменитый актер убежден, что стоматологические инструменты могут вызвать различные заболевания, поэтому он требует общего наркоза перед каждым визитом к стоматологу. Эта фобия, известная как дентофобия, сильно осложняет жизнь звезды Голливуда.

Кендалл Дженнер





Кендалл Дженнер испытывает страх перед объектами, которые имеют множество мелких углублений. Она признается, что не может спокойно смотреть на блины и пчелиные соты, а также испытывает дискомфорт при виде семян лотоса. Хотя некоторые специалисты не считают трипофобию серьезным психическим расстройством, Кендалл утверждает, что вид объектов с большим количеством мелких отверстий вызывает у неё неприятные ощущения, такие как дрожь, зуд и тошноту.

Кристина Асмус





Кристина Асмус и ее бывший муж Гарик Харламов боятся летать на самолетах. Эта фобия передалась от Харламова к Асмус во время их совместной жизни, и теперь актриса тоже тяжело переносит авиаперелеты.

Дима Билан





Дима Билан страдает манией преследования. Артист рассказал, что однажды стал жертвой телефонного маньяка, который шантажировал его. Кроме того, Билан боится, что фанатки могут навредить ему, и даже не ест еду, подаренную поклонниками, из-за страха сглаза.

Филипп Киркоров





Филипп Киркоров испытывает страх перед лягушками, который специалисты называют батрафобией. Во время съемок телепередачи, когда перед певцом поставили аквариум с лягушкой, у артиста началась настоящая истерика, и он отказался продолжать съемку, пока земноводное находилось рядом.

Орландо Блум





Орландо Блум боится свиней и избегает мест, где продается свинина. У актера диагностирована поркуфобия – панический страх перед этими животными. Однажды на съемках звезда фильма "Властелин колец" впала в истерику, увидев свинью рядом.

Меган Фокс





Меган Фокс испытывает страх перед бумагой, который называется папирофобией. Актриса никогда не прикасается к бумажным сценариям, письмам и счетам, боясь порезаться, поэтому продюсеры присылают ей заламинированные тексты.

Джонни Депп





Джонни Депп боится клоунов и людей в ярком гриме. Актер говорит, что ощущает опасность и тьму под маской клоуна. Эта фобия преследует Деппа с детства, и ему приходится преодолевать ее, когда на съемках он вынужден работать с визажистами.

Анна Семенович





Анна Семенович страдает офидиофобией – боязнью змей. Певица рассказывает, что даже на фотографиях пресмыкающихся ей тяжело смотреть, не говоря уже о встрече с ними в реальности. Кроме того, артистка боится пауков, при виде которых может потерять сознание.

Алена Апина





Алена Апина испытывает демофобию – страх перед большим количеством людей. Каждое выступление на сцене становится для артистки настоящим испытанием, ведь ее работа предполагает постоянный контакт с большой аудиторией. Эта фобия возникла после неприятного инцидента с певцом Дмитрием Маликовым.