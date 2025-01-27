Полина Гагарина ответила на вопрос, когда выйдет замуж в третий раз

Известная исполнительница Полина Гагарина была замужем дважды. Последний брак звезды распался три года назад. Расставание исполнительницы хита "Спектакль окончен" с фотографом Дмитрием Исхаковым было громким, однако ради совместной дочери Мии экс-супругам удалось договориться, и бывший муж Гагариной часто видится с наследницей.

Сейчас Полина свою личную жизнь не афиширует, и неизвестно, занято ли сердце блондинки. Однако строить новую семью она, судя по всему, не планирует. Кто-то из подписчиков спросил Гагарину о планах на третье замужество.

"Никогда!" – ответила исполнительница.



Напомним, первым мужем певицы был актер Петр Кислов, в браке с которым на свет появился первенец Гагариной —сын Андрей. Сейчас парню 17 лет. Со вторым мужем Полина развелась спустя семь лет брака. Тогда подруги артистки рассказывали, что у супругов были слишком разные характеры, кроме того, исполнительница зарабатывала в несколько раз больше, и это тоже сказывалось на отношениях.



"Он ее чрезмерно контролировал. Каждый шаг отслеживал. И хотя у них дочка, я была уверена, что она долго с ним не выдержит. К тому же она пашет и зарабатывает большие деньги, а муж получает в разы меньше", – рассказывала тогда музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

Сейчас Гагарина полностью посвятила себя работе. Летом прошлого года прошел масштабный концерт певицы в Лужниках. Сейчас Полина занята в съемках нового сезона популярного шоу "Голос".

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