Юлия Ковальчук рассказала, от какой мечты ей пришлось отказаться

Бывшая участница группы "Блестящие", певица Юлия Ковальчук с ранних лет посвятила себя танцам и видела в этом свое профессиональное будущее. Она получила хореографическое образование, ставив крупные танцевальные номера и создавая оригинальные шоу-постановки.

Именно в роли танцовщицы она впервые оказалась в шоу-бизнесе, где ее талант и заметный творческий потенциал не остались незамеченными. Однако в определенный момент Юлия приняла решение сфокусироваться на вокальной карьере, что стало поворотным моментом в ее жизни.

"Я целенаправленно ехала в Москву для того, чтобы поступить в институт и чтобы вставить огромные, невероятные какие-то потрясающие шоу. <...> Егор Дружинин отобрал меня среди большого количество других прецедентов в качестве танцора, и он длительное время на меня обижался за то, что я решила стать певицей", – рассказала 42-летняя знаменитость.





Несмотря на смену приоритетов и возможные упущенные возможности в хореографии, Юлия не сожалеет о принятом решении. Она призналась, что для нее гораздо ценнее жить здесь и сейчас, реализовывая планы в краткосрочной перспективе.

Как отметила Юлия Ковальчук, время летит стремительно, и чем старше становишься, тем острее ощущается быстротечность каждого дня. По словам певицы, в погоне за далекими целями можно легко упустить момент, когда уже надо наслаждаться результатами и строить новые замыслы.