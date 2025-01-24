"Жена начала кричать и плакать": Юра Борисов рассказал, как узнал о номинации на "Оскар"

Юра Борисов стал первой российской звездой, попавшей в список номинантов на премию "Оскар". За статуэтку актер будет бороться в категории "Лучший актер второго плана". Об этом стало известно накануне, 32-летний актер получил престижную номинацию за свою роль в фильме "Анора", снятом режиссером Шоном Бейкером.

Борисов узнал о значимом событии в семейном кругу. В этот момент он был за рулем вместе с супругой Анной Шевчук и дочерьми. По словам Юры, реакция жены была настолько бурной, что он даже не успел осознать всего происходящего. Анна буквально разрыдалась от счастья и не могла успокоиться в течение часа.

"Моя жена начала кричать и плакать. О моей номинации объявили первой, но я не слышал больше ничего!" – рассказал Борисов.

Юра стал настоящей сенсацией как для российского, так и для мирового кинематографа. Шон Бейкер, впечатленный игрой Борисова в одном из его предыдущих фильмов, специально написал роль в "Анора" именно под него.



Актер отмечает, что участие в этом проекте стало для него не просто профессиональным достижением, но и важным жизненным этапом. По его словам, главным подарком была возможность познакомиться с удивительными людьми, с которыми ему удалось создать этот фильм.



Несмотря на всю радость от номинации, Юра признается, что полностью осознать масштаб произошедшего пока не удается. Звезда сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" рассказал, что этот момент буквально перевернул его восприятие времени и пространства, добавив, что вокруг него сейчас царит атмосфера тепла и любви.

Церемония вручения премии пройдет 2 марта, и борьба за заветную статуэтку обещает быть напряженной. Вместе с Борисовым в шорт-листе номинации оказались такие именитые актеры, как Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Ранее мы рассказывали, кто такой Юра Борисов и почему к нему обращаются полным именем "Юрий".