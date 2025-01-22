Суд обязал семью Блиновских выплатить полмиллиарда рублей кредиторам

На днях состоялась очередное судебное заседание по делу о миллиардном долге Елены Блиновской перед налоговой. Тогда блогер признала вину в совершении преступлений, но выразила несогласие с размером долга. Так или иначе, она надеется, что ее имущества хватит для его погашения.

Но уже 22 января 2025-го стало известно о новых долгах семьи Блиновской. Как сообщил телеграм-канал SHOT, Арбитражный суд вынес постановление, которое обязывает блогера выплатить кредиторам почти 570 миллионов рублей. Эта сумма образовалась из-за того, что Блиновские не стали выплачивать ипотеку.

Подробности таковы: банк предоставил Елене Блиновской 300 миллионов рублей. Срок ипотеки – чуть более 20 лет. 270 миллионов рублей добавились к итоговой сумме долга из-за просрочки. Ни блогер, ни ее адвокат, ни близкие пока не комментировали данную новость.





Ранее 43-летняя Елена Блиновская во время судебного заседания высказалась о своей деятельности. По словам бизнесвумен, которая уже год находится в СИЗО, ее так называемые марафоны желаний относятся к категории облегченной психологии. Слова блогера приводил женский журнал "Клео.ру".