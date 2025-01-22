Эндрю Гарфилда и Деми Мур заподозрили в романе из-за видео с "Золотого глобуса"

Премия "Золотой глобус" завершилась в Лос-Анджелесе три недели назад, а поклонники звезд Голливуда до сих пор пристально рассматривают кадры с события. На днях интернет-пользователи обратили внимание на видео, на котором запечатлен актер Эндрю Гарфилд, пристально смотрящий в глаза актрисе Деми Мур, пока та держит его подведенные ко рту руки.

Лишь этот момент заставил поклонников встрепенуться и сделать вывод о романе Гарфилда и Мур. Фанаты назвали такую пару неожиданной, но при том очень гармоничной, несмотря на разницу в возрасте в два десятка лет (Деми – 62 года, Эндрю – 41).

"Пара была бы огонь", – пишут в Сети.

К счастью поклонников, которые мечтают, чтобы роман Эндрю Гарфилда и Деми Мур был правдой, появился слух о том, что актер остановился у звезды фильма "Субстанция" – в ее доме в Айдахо. Об этом рассказал источник Daily Mail, отметив, что эта информация может быть недостоверной.

Напомним, Деми Мур получила статуэтку "Золотой глобус" за главную роль в боди-хорроре "Субстанция" из рук Эндрю Гарфилда. Актриса впервые стала лауреатом престижной кинопремии. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".