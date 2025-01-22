Агата Муцениеце получает 370 тысяч рублей алиментов на детей от Павла Прилучного

Отношения Агаты Муцениеце и Павла Прилучного продолжают оставаться в центре внимания. Бывшие супруги, которые официально развелись в 2020 году, никак не могут прийти к полному согласию – даже спустя пять лет после разрыва их споры перерастают в судебные разбирательства. На этот раз вопрос касается алиментов и проживания детей, Тимофея и Мии.

Весной 2024 года Агата обратилась в суд с требованием увеличить размер алиментов на детей, и ей удалось добиться своего. По словам актрисы, до этого Павел выплачивал по 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Суд постановил увеличить выплаты. Сколько именно звезда сериала "Мажор" платит бывшей жене, не раскрывалось, известно, что речь идет о сумме от 370 тысяч рублей до 500.



Однако ситуация обострилась, когда сын Тимофей летом переехал жить к отцу. Несмотря на это, Прилучный продолжает выплачивать алименты на обоих детей. Даже если опираться на минимальные цифры, общая сумма, которую Агата получила с апреля по декабрь 2024 года, составляет около 3,3 миллиона рублей.



"Пока иное решение по алиментам не принято судом, Павел платит согласно тому, что было вынесено ранее. То есть алименты на двоих детей в сумме, постановленной в апреле 2024 года. Пока оснований для изменения алиментной базы нет", – объяснил адвокат Андрей Алешкин.

История с алиментами и проживанием детей только подогревает интерес к звездной паре. Дочь Мия осталась с матерью, а вот Тимофей категорически отказывается возвращаться к Агате, даже несмотря на постановление суда. Более того, мальчик, по слухам, заблокировал телефонные номера матери и бабушки и отписался от них в социальных сетях.



В вопросе алиментов, впрочем, возможны изменения. Если дети останутся жить отдельно – Тимофей у Павла, а Мия у Агаты, – то алименты могут быть пересчитаны. В таком случае каждый из родителей будет платить друг другу на содержание ребенка. Однако пока что официальное решение остается прежним, и Прилучный выплачивает алименты в полном объеме.



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