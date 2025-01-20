Джастин Бибер отреагировал на слухи о разладе с женой

Джастин Бибер опроверг слухи о проблемах в отношениях с Хейли Бибер, опубликовав нежный пост в ее адрес. 30-летний певец поделился на своей странице в соцсетях черно-белым снимком супруги, сделанным во время их отдыха в заснеженном Аспене.

На фотографии 28-летняя модель позирует в стильном длинном тренче и кашемировом платке. В описании Джастин назвал Хейли "самой замечательной женщиной, которую я когда-либо знал и знаю". Он также добавил милый стикер с сердечком, намекая на свои чувства.



Нежный пост певца появился на фоне обсуждений их семейной жизни, которые начались в конце прошлого года. Поводом для слухов стал тот факт, что Джастин якобы отписался от своего тестя, Стивена Болдуина, и еще нескольких близких друзей, которые присутствовали на их с Хейли свадьбе.



Ситуация обострилась после того, как поклонники стали строить теории о том, что Джастин, возможно, хочет вернуться к холостяцкой жизни. Один из пользователей Сети предположил, что отписка от тестя может быть знаком подготовки к разводу.





Однако последние посты музыканта говорят об обратном. Вместе с Хейли и их маленьким сыном Джеком, появившимся на свет в августе 2024 года, сейчас они наслаждаются семейным отдыхом на горнолыжном курорте. Пара катается на лыжах, гуляет по заснеженным лесам и проводит время с друзьями.

Ранее Бибер отреагировал на новость о помолвке своей бывшей девушки Селены Гомес.