"Появились не просто так": Нюша высказалась в поддержку психологов и коучей

Нюша Шурочкина после расставания с бизнесменом Игорем Сивовым, от которого она родила двоих детей, переживала трудный период. По словам исполнительницы хита "Выбирать чудо", последствием тяжелого развода стала депрессия, и справиться с опасным состоянием ей помог психолог.

Поэтому Нюша не по наслышке знает, как важны такие специалисты, которых в последнее время, как отметила артистка в недавней публикации в популярной соцсети, активно критикуют. Действительно, сейчас очень много специалистов предлагают свои услуги: психологическую помощь и наставничество. Но среди них встречается немало дилетантов, которые дискредитируют профессию, и как раз таки из-за таких людей ведутся рассуждения на тему: что если не было бы всех психологов, помощников и коучей?

По словам Нюши, сейчас действительно очень много специалистов, которые имеют необходимые знания в области психологии, пытаются помочь людям. И важно быть благодарными за их услуги, считает артистка. Она решительно выступает против обобщений и стереотипов в отношении таких экспертов.

"Не просто так эти специалисты появились, именно по многочисленным запросам и просьбам о помощи", – написала певица.

Ранее Нюша рассказала, как прекратила созависимые отношения. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".