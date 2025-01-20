Экс-супруг певицы Нюши впервые высказался о разводе и изменах: "Я был верен ей все эти годы"

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, развелась с Игорем Сивовым летом прошлого года. Их расставание прошло относительно спокойно и без скандалов. Супруги смогли мирно договориться обо всех нюансах, в том числе о том, что дети останутся жить с отцом. Сама исполнительница хита "Выше" не рассказывала открыто о причинах размолвки с мужем. Однако ходили слухи, что Сивов был ей неверен. По словам Нюши, они сделали все возможное, чтобы сохранить брак.

Впервые о разводе высказался и Игорь Сивов. Бизнесмен заявил, что его измены – это всего лишь слухи. По словам экс-супруга Нюши, именно певица научила его безусловной любви и верности.





"Мы поняли, что настал момент, когда надо идти раздельно, без обвинений. Мы прошли красивый путь, я ее уважаю. Аня, наверное, научила меня вот именно верности, я был верен ей все эти годы", – заявил Игорь в недавнем интервью.

Сивов дал понять, что решение о разводе исходило не от него. Бизнесмен отметил, что ему было тяжелее, чем бывшей жене, смириться с мыслью о распаде семьи, однако из-за любви к Анне он смог отпустить ее, поняв, что певице так будет лучше.

"Это больно – отпускать человека, но это было нашим решением обоюдным. И, наверное, труднее всего это далось мне, я дольше всего к этому готовился, чтобы отпустить", – откровенничает экс-избранник артистки.



Игорь отмечает, что ему удалось сохранить дружеские отношения не только с Нюшей, но и с первой супругой Аленой, от которой у бизнесмена двое сыновей. Он рассказал, что часто по праздникам они все вместе собираются за одним столом как большая дружная семья.



Ранее Нюша рассказала, как вышла из созависимых отношений.