Экс-супруг певицы Нюши впервые высказался о разводе и изменах: "Я был верен ей все эти годы"

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Артистка и бизнесмен прожили в браке почти семь лет.

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, развелась с Игорем Сивовым летом прошлого года. Их расставание прошло относительно спокойно и без скандалов. Супруги смогли мирно договориться обо всех нюансах, в том числе о том, что дети останутся жить с отцом. Сама исполнительница хита "Выше" не рассказывала открыто о причинах размолвки с мужем. Однако ходили слухи, что Сивов был ей неверен. По словам Нюши, они сделали все возможное, чтобы сохранить брак.

Впервые о разводе высказался и Игорь Сивов. Бизнесмен заявил, что его измены – это всего лишь слухи. По словам экс-супруга Нюши, именно певица научила его безусловной любви и верности.

Игорь Сивов с детьми. Фото: соцсети/@igorsivovv

"Мы поняли, что настал момент, когда надо идти раздельно, без обвинений. Мы прошли красивый путь, я ее уважаю. Аня, наверное, научила меня вот именно верности, я был верен ей все эти годы", – заявил Игорь в недавнем интервью.

Сивов дал понять, что решение о разводе исходило не от него. Бизнесмен отметил, что ему было тяжелее, чем бывшей жене, смириться с мыслью о распаде семьи, однако из-за любви к Анне он смог отпустить ее, поняв, что певице так будет лучше.

"Это больно – отпускать человека, но это было нашим решением обоюдным. И, наверное, труднее всего это далось мне, я дольше всего к этому готовился, чтобы отпустить", – откровенничает экс-избранник артистки.

Нюша с сыном и дочерью. Фото: соцсети/@nyusha_nyusha
Игорь отмечает, что ему удалось сохранить дружеские отношения не только с Нюшей, но и с первой супругой Аленой, от которой у бизнесмена двое сыновей. Он рассказал, что часто по праздникам они все вместе собираются за одним столом как большая дружная семья.

Ранее Нюша рассказала, как вышла из созависимых отношений.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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