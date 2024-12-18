Джастин Бибер отреагировал на новость о помолвке своей бывшей девушки Селены Гомес

Селена Гомес, которая с 2023 года встречается с Бенни Бланко, на прошлой неделе поделилась фотографиями с помолвки. В своем блоге на продемонстрировав изящное кольцо с бриллиантом. Источник, близкий к Джастину Биберу, рассказал, что новость о скорой свадьбе затронула певца сильнее, чем он ожидал.

"Джастин счастлив в браке с Хейли и недавно стал отцом, но, услышав о помолвке Селены, он почувствовал легкую боль. Ведь это конец целой эпохи", – отметил инсайдер.

Напомним, Джастин и Селена встречались с перерывами почти восемь лет, начиная с 2010 года. Их отношения были бурными, а расставание – окончательным в 2018 году. Спустя всего шесть месяцев после разрыва с Селеной, Джастин женился на модели Хейли Болдуин, с которой они недавно стали родителями.



Многие поклонники певца видят в помолвке Гомес символическое завершение многолетней драмы между двумя звездами. Джастин и Хейли надеются, что после помолвки Селены наконец прекратятся постоянные слухи о воссоединении экс-пары.



Интересно, что Хейли Бибер также выразила свою поддержку Селене. Модель "лайкнула" пост с фотографиями помолвки в аккаунте Гомес, тем самым продемонстрировав теплое отношение.

На протяжении последних лет Хейли и Селена часто оказывались в центре слухов о скрытой вражде. Однако обе звезды не раз подчеркивали, что это лишь выдумки поклонников и медиа. В 2023 году Хейли публично заявила, что хочет видеть больше единства, а не вражды между женщинами в индустрии.



Селена и Бенни, которые дружили более десяти лет, начали романтические отношения в 2023 году. Бенни, известный продюсер и автор хитов Селены, давно был частью ее профессиональной и личной жизни. Теперь их история любви вышла на новый уровень.



Ранее сообщалось, что Селена Гомес обручилась еще летом, но держала в тайне из-за ребенка Джастина Бибера.