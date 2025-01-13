Певица Нюша рассказала, как вышла из созависимых отношений

В прошлом году известная певица Анна Шурочкина, которую многие знают под псевдонимом Нюша, развелась с мужем после семи лет брака. Развод пары прошел относительно тихо и без публичных скандалов, несмотря на слухи о том, что Игорь Сивов изменял звезде. Певица рассказывала, что они пытались спасти семью и даже пробовали жить в свободных отношениях. Однако развод оказался единственным выходом.

Сейчас Нюша с головой ушла в работу. 34-летняя артистка уже выпустила несколько новых песен. Между тем она старается восстановиться после непростого жизненного этапа и делиться этим в своем блоге. Так, накануне исполнительница хита "Выше" рассказала поклонникам, как вышла из созависимых отношений.

"Перемещала внимание максимально в себя, в свою жизнь: что я делаю, чем занимаюсь. Потому что созависимые отношения – это такие отношения, в которых человек полностью залипает в другого, живет его жизнью, интересуется только тем, чем он интересуется. По сути, теряет себя", – поделилась неудачным опытом певица.



Сейчас Нюша, можно сказать, живет на две страны. Ее дети – 6-летняя Симба-Серафима и 3-летний Саффрон – остались с отцом в Дубае. Певица рассказывала, что может навещать наследников в любой момент, когда пожелает.



Между тем после расставания с мужем артистке приписывают один роман за другим. Так, недавно поговаривали, что Нюша возобновила отношения со своим бывшим бойфрендом Егором Кридом, после появились слухи о богатом избраннике певицы, который "купает ее в роскоши". На пересуды ответила сама исполнительница.