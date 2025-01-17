Спортивные звезды: российские знаменитости, которые пропагандируют ЗОЖ

Здоровый образ жизни уже давно перестал быть лишь модным трендом – сегодня все больше людей осознают важность регулярных тренировок, сбалансированного питания и отдыха для поддержания энергии и работоспособности. Редакция "Клео.ру" представляет подборку российских знаменитостей, которые не только сами успешны в своей сфере, но и активно пропагандируют ЗОЖ, подавая мощный стимул к переменам в пользу здоровья и красоты.

Сергей Лазарев





Певец уделяет большое внимание поддержанию физической формы. Несмотря на плотный гастрольный график, он находит время для регулярных тренировок в спортзале дважды в неделю.

Тина Канделаки





Телеведущая и продюсер является убежденной сторонницей здорового образа жизни. Она регулярно занимается физическими упражнениями и считает, что спорт оказывает благотворное влияние на ментальное и физическое состояние.

Полина Гагарина





Певица тоже уделяет большое внимание физической подготовке, которая необходима ей для насыщенных гастрольных туров. Она предпочитает тренироваться на свежем воздухе, чередуя силовые и кардиотренировки в зависимости от самочувствия.

Настасья Самбурская





Актриса отказалась от изнурительных тренировок в спортзале в пользу более щадящих домашних занятий. Она выполняет упражнения через день или через два-три дня, чтобы не перегружать организм.

Стас Костюшкин





Артист посещает тренажерный зал четыре-пять раз в неделю. Он работает с персональным тренером, чтобы выстроить эффективную программу упражнений. Костюшкин признается, что привычку к здоровому образу жизни ему привил отец, который занимался бегом.

Ляйсан Утяшева





Телеведущая и гимнастка сочетает различные виды физической активности, включая танцы, пилатес, йогу и силовые тренировки. Она подчеркивает, что спорт развивает не только физические, но и моральные качества, такие как сила воли и самодисциплина.

Екатерина Андреева





Ведущая программы "Время" практикует разнообразные виды тренировок, включая функциональный тренинг, пилатес, бокс, йогу и силовые упражнения. Андреева считает, что такая интенсивная нагрузка позволяет ей поддерживать гибкость и тонус мышц, а также быстро приходить в форму после перерывов в тренировках.

Валерия





Певица тоже отдает предпочтение спорту, а не изнурительным диетам. Она регулярно занимается физическими упражнениями, в том числе и дома, если не может посетить спортзал. Валерия уверена, что даже 20 минут тренировок в день в сочетании с правильным питанием могут принести ощутимые результаты.

Ольга Бузова





Поющая телеведущая может заниматься по 15 минут утром, не изнуряя себя чрезмерными нагрузками. Бузова ставит перед собой цель вернуться в ту же физическую форму, в которой была несколько лет назад, и считает, что любовь к спорту нужно прививать с детства.