Умер режиссер Дэвид Линч

20 января 2025 года Дэвиду Линчу должно было исполнится 79 лет, но умер 16-го. Полгода назад стало известно, что ему диагностировали эмфизему легких. К неизлечимой болезни привели многолетнее курение. Сообщение о смерти режиссера опубликовала в Сети его семья. Близкие написали, что теперь в мире образовалась большая дыра. Своими работами режиссер завоевал любовь и уважение миллионов людей.

Дэвид Линч прославился на весь мир в начале 80-х, когда его фильм "Человек-слон" (1980) стал хитом. Благодаря коммерческому успеху картины режиссер принялся снимать "Дюну" (1984) с Кайлом Маклокленом в главной роли, однако эта кинолента даже не окупилась в прокате.

Культовой работой в карьере Дэвида Линча стал сериал "Твин Пикс", премьера которого состоялась весной 1990-го на американском канале American Broadcasting Company. Проект высоко оценили как простые зрители, которые до сих пор его пересматривают, так и кинокритики.

Дэвид Линч является обладателем почетных наград. Например, в 1990-х он получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за фильм "Дикие сердцем" (1990) и премию "Сатурн" за достижения в карьере. Его успехи также были отмечены на Венецианском кинофестивале: он получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф и премию Future Film Festival Digital Award за фильм "Внутренняя империя" (2006). Его достижения оценила и Американская академия кинематографических искусств и наук: в 2020-м режиссер получил почетный "Оскар".