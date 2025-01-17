Отец Яниса Тиммы до сих пор не может захоронить прах сына

Яниса Тиммы не стало в середине декабря. Его тело обнаружил житель одной из столичных пятиэтажек в подъезде. Через несколько дней его доставили в Ригу и кремировали. Как оказалось, отец баскетболиста Райтис Тимма по сей день не может захоронить прах сына из-за проблем с документами.

По словам мужчины, этим вопросом занимается жена, и он не знает деталей. Все, что ему известно: из-за бюрократических вопросов не получается оформить свидетельство о смерти.

"Никого не хочу обвинять, но российская сторона еще не сделала все, что нужно. Поэтому мы не можем оформить свидетельство о смерти", – рассказал родитель спортсмена.



Райтис отметил, что как только этот вопрос уладится, прах Яниса будет захоронен. По словам Тиммы-старшего, сын упокоится недалеко, чтобы родители и все близкие могли почаще его навещать. Развеивать прах, по словам мужчины, неправильно.



Райтис узнал о кончине сына из СМИ, так как баскетболист не общался с отцом последние несколько лет. Родители Тиммы обратились к юристу Кати Гордон, которая помогает им добиться правды. Мать и отец хотят знать, что происходило с Янисом перед смертью и действительно ли он сам принял страшное решение относительно своей жизни.



Анна Седокова сразу после новостей о смерти бывшего мужа попала в больницу с нервным срывом. На прощание с Янисом по этой причине она приехать не смогла.



Ранее сообщалось, что после развода Седокова дала Тимме в долг крупную сумму.