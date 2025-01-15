"Это облегчение": Кейт Миддлтон объявила о том, что вошла в ремиссию после борьбы с раком

43-летняя Кейт Миддлтон поделилась радостной новостью: она успешно справилась с онкологией и вышла в ремиссию. Свой первый выход в свет в этом году Кейт совершила, посетив Королевскую больницу Марсден в Лондоне – место, где на протяжении года она получала лечение.

Для этого важного события Кейт выбрала стильный комплект в трендовом винном оттенке: водолазка, юбка миди и клетчатое коричневое пальто. Аутфит жены Уильяма дополнили изящные лодочки.



Принцесса поблагодарила медперсонал больницы за заботу и поддержку. "Входить сюда через главный вход после стольких уединенных визитов – это действительно приятно", – отметила она с улыбкой. Кейт подчеркнула, что сотрудники клиники не только обеспечили ей лечение, но и сохраняли конфиденциальность, что особенно важно для члена королевской семьи.



Кейт Миддлтон также сообщила, что взяла под покровительство Королевскую больницу Марсден. Она выразила надежду, что ее поддержка поможет в развитии инновационных исследований и в улучшении качества услуг пациентам.





Самой важной новостью стало заявление Кейт о ремиссии. Она сообщила, что лечение дало результат и рак отступил.

"Это облегчение, что сейчас я нахожусь в ремиссии, но я по-прежнему сосредоточена на выздоровлении. Как знает каждый, кто сталкивался с диагнозом "рак", требуется время, чтобы привыкнуть к новой реальности", – поделилась невестка короля Британии Карла III.

Принцесса Уэльская отметила, что ее открытое письмо написано лично, и отражает ее искренние чувства, подчеркнув это инициалом "C".

Напомним, в прошлом году во время плановой операции на брюшную полость у жены принца Уильяма обнаружили онкологию. Какие органы поразили раковые клетки, королевская семья не сообщала. Пока Кейт проходила лечение и не появлялась в обществе, поклонники придумали массу теорий заговора, вплоть до того, что Миддлтон уже нет в живых.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри под угрозой эвакуации из-за пожаров в Калифорнии.