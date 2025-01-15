Ольга Бузова рассказала, чего ей не хватает в мужчинах, после слухов о романе с судебным приставом

Совсем недавно по Сети разлетелся снимок мужчины, которого называли новым бойфрендом Ольги Бузовой. На фоне заявлений певицы о том, что в 2025 году она планирует родить ребенка, многие посчитали, что с судебным приставом Романом Литаровым у звезды все серьезно. Сама ведущая "Сокровищ императора" эту новость не комментировала, но дала понять, что действительно знакома с Романом, но серьезных отношений между ними нет.

Между тем Бузова не скрывает, что давно мечтает о любви и семье. Ольга ходит на свидания и принимает ухаживания от поклонников. Однако на первого встречного, кто пообещает ей счастье, певица не согласна. По словам артистки, она должна встретить "своего" человека.

"Должно быть безусловное доверие и любовь. Я хочу вступать только в такие отношения", – откровенничает 38-летняя телеведущая.



Ольга отмечает, что, несмотря на неудачный брак и травмирующие отношения в прошлом, она продолжает верить в любовь. По словам артистки, когда встречаются "две половинки", то все происходит легко и непринужденно. Такого человека она пока не встретила, откровенничает Бузова. "С твоим человеком тебе не будет сложно. Все будет складываться, как оно должно быть, если это твой человек", – рассуждает теледива.



Несмотря на плотный рабочий график, в прошлом году Ольга сходила на несколько свиданий. Встретить того самого артистка так и не смогла.

"Мне не хватало трепета, мне не хватало внимания, заботы как о девушке. Мне не хватало ответственности в плане, что если мы договорились, значит, мы договорились. Если у тебя планы меняются, то это твои проблемы, ты не должен мои планы менять, потому что ты в моих планах", – рассказала о своих свиданиях певица.



Напомним, Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым девять лет назад, спустя четыре года брака. Последние отношения, о которых исполнительница хита "Мало половин" рассказывала публично, были с Давидом Манукяном. Пара громко рассталась в 2021 году.



Ранее Бузова рассказала, что ее связывает с Олегом Майами, с которым она поцеловалась на сцене.