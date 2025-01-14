"Нас будет больше, чем мы планировали": Мария Погребняк готовится к свадьбе на Маврикии

В прошлом году Мария Погребняк в четвертый раз стала мамой. От супруга Игоря Головинского на свет появился сын, которого пара назвала Владимиром. Многодетная мама рассказала, что перед рождением ребенка они с избранником просто расписались в МФЦ, но самой свадьбы не было. Однако она всегда мечтала о сказочном торжестве где-то в тепле, призналась дизайнер.

Выбор молодых родителей пал на Маврикий. Погребняк призналась, что для нее с мужем это место особенное, ведь именно здесь она забеременела четвертым сыном и осознала, что не может жить без своего возлюбленного.



Впрочем, все уже пошло немного не по плану. Как рассказала Мария в своем блоге, свадьба должна была состояться в узком кругу только для них, однако сейчас на Маврикии свадебный сезон, и влюбленные едут на остров со всего мира, предвкушая скидки, которые предлагают отели молодоженам.



"Так что, возможно, в нашем маленьком райском уголке нас будет больше, чем мы планировали. Но я уверена, что это только добавит радости и веселья!" – написала дизайнер.



На африканский остров супруги и младший сын прибыли уже несколько дней назад. Правда, практически сразу отравились. Погребняк рассказала, что впервые чувствовала себя настолько плохо и даже думала, что придется ехать в больницу. Однако многодетная мама предусмотрительно взяла с собой лекарства, которые быстро помогли встать на ноги.



Ранее сообщалось, что Погребняк вышла на работу спустя пять дней после родов.