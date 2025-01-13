Знойный январь: кому из российских знаменитостей удалось сбежать от зимы

Январь 2025 года оказался особенно насыщенным для отечественных знаменитостей, которые дружно разлетелись по теплым странам и курортам. Новогодние праздники и первые рабочие недели многие из них решили провести под пальмами и у спокойного моря.

Ирина Дубцова





Певица предпочла январский Египет, соединив развлекательную программу с концертными выступлениями. Она поделилась позитивными кадрами из Шарм-эль-Шейха, отметив, что сочетание небольшой передышки и гастролей оказалось для нее лучшим вариантом.

Юлия Ковальчук





Райский уголок Мальдив покорил певицу: она опубликовала роскошные виды с белым песком, голубой водой и живописными пальмами. Ковальчук наслаждалась ленивым пляжным отдыхом и делилась солнечными снимками со своими подписчиками.

Агата Муцениеце и Петр Дранга





Актриса вместе с музыкантом также выбрала Мальдивы. Сначала Муцениеце заинтриговала сторис из самолета, дав понять, что улетает на отдых, а затем поделилась пейзажами островов и океана. Судя по всему, пара наслаждалась уединением и теплым климатом.

Анастасия Волочкова





Балерина уже в 25-й раз побывала на Мальдивах, на этот раз в компании ухажера, которого не стала скрывать от публики. Оказалось, что ее спутник – молодой артист балета и партнер по шоу "Одержимость", 25-летний Марчел Абаби. Совместные фотографии сразу же вызвали бурные обсуждения в социальных сетях.

Дима Билан





Заслуженный артист России не обозначил точное место, где проводил отпуск, но снялся на элегантной яхте в одиночестве, уплывая вдаль по океану. Позднее певец поделился жаркими фотографиями, сделанными на береговой линии. По кадрам видно, что ему удалось отдохнуть от суеты, наслаждаясь шумом волн и ярким солнцем и тропическими пейзажами.

Давид Манукян (DAVA)





11 января 2025 года в телеграм-канале блогера появились снимки из жаркой страны. На большинство снимках Давид запечатлен один, но на одном из кадров видно, что он отдыхает вместе со спутницей – предположительно, певицей Мари Краймбрери.

Ксения Бородина и Николай Сердюков





Телеведущая вместе с женихом, двумя дочерьми и друзьями провела время на Бали. Там компания отдыхала на пляже, выбиралась на экскурсии и спа-процедуры, с удовольствием изучая особенности местности. При этом знаменитость оказалась разочарована отдыхом на индонезийском острове. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".