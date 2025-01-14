Хью Джекмана и Саттон Фостер застали целующимися на парковке

Папарацци поймали целующимися 56-летнего актера Хью Джекмана и 49-летнюю звезду Бродвея Саттон Фостер. Парочка не смогла сдержать чувств в машине, пока ждала свой заказ в одном из ресторанов фастфуда. Это, к слову, первое доказательство того, что звезда "Людей Икс" вступил в новые отношения после развода с Деборрой-Ли Фернесс, с которой прожил в браке 27 лет.

Как известно, Джекман и Фостер сблизились на сцене Бродвея, когда оба играли главные роли в мюзикле The Music Man. Их "сценическая химия" уже тогда вызвала вопросы у поклонников. Говорят, что и вне сцены они часто вели себя слишком дружелюбно.



Позже слухи о новом романе актера подогрела и его бывшая жена Дебора-Ли, когда лайкнула пост в соцсетях, где утверждалось, что Джекман якобы "готовится к мягкому старту новых отношений". Источники также утверждают, что Фернесс еще в браке чувствовала, что супруг ей неверен, но была шокирована, когда все вскрылось. Сам Хью после объявления о разводе в 2023 году заявил, что их брак был полон любви и гармонии.



"Мы прожили почти три десятилетия в любви и гармонии. Теперь наши пути расходятся, чтобы мы могли расти индивидуально. Наша семья всегда была и будет нашим главным приоритетом", – откровенничал актер.

К счастью, фотографии, на которых Джекман целуется с новой избранницей, не расстроят Деборру-Ли Фернесс. Как сообщают инсайдеры, теперь она испытывает только облегчение.

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