20-летняя фигуристка Александра Трусова беременна - СМИ

В августе 2024 года российская фигуристка Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова, взяв фамилию возлюбленного. Вскоре поклонники стали замечать изменения в выступлениях чемпионки России по фигурному катанию. Например, она перестала совершать прыжки и другие сложные элементы. А на недавнем шоу в Баку Александру и вовсе заменила другая известная фигуристка.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь сразу на несколько своих источников, 20-летняя Трусова ждет ребенка. Однако заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что данная новость не стоит даже обсуждений. Мол, Александра является взрослой женщиной, которая имеет право жить так, как ей хочется. Тарасова отметила, что обязательно поздравит фигуристку при встрече.

По словам Татьяны Анатольевны, карьера Трусовой уже завершена, поэтому та приняла решение о пополнении в семье. Вернуться в фигурное катание Александра якобы уже не сможет, уверена тренер. Ее слова приводит Sport24.

Александра Трусова стала звездой российского фигурного катания, была удостоена множества наград. В их числе – серебряная и бронзовая медали Чемпионата Европы (2020 и 2022 годы), серебряная медаль XXIV Зимних Олимпийских игр, а также медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.