Дом Ильи Лагутенко из группы "Мумий тролль" в Калифорнии сгорел из-за пожаров

Природные пожары в Калифорнии, которые начали распространяться 7 января, уничтожили более 12 тысяч строений, в том числе особняки звезд шоу-бизнеса, даже российского. В частности, недвижимости лишился 56-летний фронтмен группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко. Как сообщают СМИ, его дом, находящийся между Малибу и Лос-Анджелесом, сгорел. Там было несколько ванных комнат и спален, откуда открывался роскошный вид на тихоокеанское побережье.

По данным сайта "Октагон", Лагутенко приобрел жилье в поселке Биг-Рок чуть больше шести лет назад. Дом обошелся лидеру группы "Мумий тролль" в 2,8 миллиона долларов. При этом известно, что музыкант купил недвижимость в ипотеку с первоначальным взносом в размере 500 тысяч долларов. Оставшуюся сумму Илья выплачивал банку Morgan Stanley, уточняет источник.

Интересно, что дом, который купил Лагутенко, был построен давно – в 1963-м. Вероятно, поэтому объект начали перестраивать несколько лет назад.

Ранее стало известно, что певцу Алексею Воробьеву пришлось срочно покинуть свой дом в Лос-Анджелесе из-за природных пожаров. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".