Анна Седокова возвращается к концертам после кончины Яниса Тиммы и нервного срыва

42-летняя Анна Седокова возвращается на сцену спустя несколько недель после трагедии. Смерть ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, потрясла поклонников, но, похоже, певица решила преодолеть трудности через творчество.

По данным источников, Анна уже начала принимать заказы на частные и публичные выступления. Стоимость ее 40-минутного концерта составляет 1,5 миллиона рублей. Помимо гонорара, у артистки строгие требования к организации концерта. Анна хочет видеть перед выступлением элитный алкоголь – от шампанского Moët & Chandon до виски Macallan. Из странного – в гримерке должны быть портрет Юрия Лозы и плоский глобус. Последний пункт, как шутят организаторы, скорее тест на внимательность, чем обязательное условие.

Тем не менее Седокова к своим требованиям относится крайне серьезно: любое нарушение может повлечь за собой отмену концерта или штрафы. Например, отсутствие визажиста и парикмахера обойдется заказчику в 150 тысяч рублей.



Напомним, в ночь на 17 декабря бывший муж Анны Янис Тимма скончался в подъезде московской пятиэтажки. Трагедия произошла в день рождения Седоковой, что вызвало шквал критики в ее адрес. Поклонники и родственники Тиммы обвинили Анну в том, что она виновна в плачевном финансовом и эмоциональном положении спортсмена. Сама исполнительница сразу после новостей о кончине экс-супруга попала в больницу с нервным срывом.



Ранее родная сестра Яниса Лелде Жандецка рассказывала, что певица обещала финансовую помощь семье, однако средства от Анны так и не поступили. Сама Седокова, как известно, на прощание с бывшим мужем не поехала.