Оксана Федорова: "Женщине важно чувствовать себя королевой!"

Оксана Федорова была признана самой красивой девушкой Санкт-Петербурга, России и даже Вселенной. И даже сегодня, когда с момента ее последнего конкурса красоты прошло 22 года, она покоряет, восхищает, удивляет. Корреспондент женского журнала «Клео.ру» встретился с ней в Екатерининском дворце Царского села, где 46-летняя Оксана Федорова была ведущей благотворительного II Петровского оперного бала. Императорские интерьеры с золотом и лепниной царственной Оксане очень походят!

– Оксана, вам льстит, что столько лет считаетесь самой красивой женщиной Вселенной?

– Одно дело – знать это и принимать комплименты. И совсем другое – чувствовать внутри себя это. И вот ощущать это я начала только сейчас, не имея таких данных, какие были у меня 20 лет назад, скажем. Очень важно каждой женщине чувствовать себя королевой! А королева – каждая из нас.





– Смотришь на вас и не устаешь восхищаться грациозностью, статью, красотой. В чем ваш секрет?

– Нет никаких особых секретов. Все просто – любовь к себе и любовь к своему зрителю. Я не могу выглядеть так, чтобы ему не понравилось. Еще важны вдохновение и внутреннее освобождение от зажимов. Так называемая харизма находится ведь внутри. И нужно найти способ ее достать, проявить, отдать людям частичку себя. Это и есть радость.

– Кажется, что ваш вес с годами не меняется. Как удается сохранять фигуру точеной, не поправляться, не расплываться?

– Ну, неправда (смеется). Всякие времена были. Просто сейчас мне приходится много работать, чтобы сохранять себя в идеальной форме. Я нацелена на это, поэтому в моей жизни есть и фитнес, и танцы. Они помогают держать мне «боевой заряд».





– А любовь для фигуры и отличного внешнего вида насколько важна?

– Обязательно нужна!.. Потому что без любви к себе ничего не получится – ни танцевать, ни петь, ни ходить на спорт, ни ухаживать за собой. А это очень важно. У меня есть хороший совет для всех девушек: даже если плохое настроение, все равно подходим к зеркалу, делаем прическу и макияж. И смотрим, как все вокруг улучшается, как мир становится лучше!