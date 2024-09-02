"Тима захотел с нами в Геленджик": Прилучный перевел сына на дистанционное обучение

Совсем недавно между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце разразился очередной скандал, который бывшие муж с женой решают в суде. В скором времени должно состояться третье заседание, на котором станет известно, с кем будут жить их общие дети. А пока 11-летний сын актеров предпочел остаться в семье папы. Кроме того, Тимофей захотел жить не в Москве, а Геленджике, куда недавно перебрался Прилучный с женой и младшим сыном.

Это решение коснулось и школы. Пока все торопятся на первый учебный день, старший наследник Павла и Агаты развлекается с родителем на яхте. Прилучный сообщил, что решил перевести сына на дистанционное обучение.

"Иногда невозможно отказать желанию своих детей. Тима захотел поехать с нами в Геленджик, и мы решили попробовать учиться дистанционно (временно)", – рассказал поклонникам актер.





Фанаты поспешили успокоить звезду "Мажора" и заявили, что удаленно учиться даже легче, да и в целом до 9 класса можно не переживать об учебе. Между тем были и те, кто уверен, что это решение опрометчивое.

"Удаленно особо многому не научишься!", "Однозначно с самоконтролем могут быть проблемы, должно быть понимание, что самообразование – это дисциплина и в первую очередь твоя заинтересованность", – написали комментаторы.

Известно, что 8-летняя Мия осталась жить с мамой в Москве. Сегодня звезда "Закрытой школы" показала, как дочь собирается на День знаний.





Напомним, на прошлой неделе прошло второе слушание, на котором определялось место жительства детей Прилучного и Муцениеце. Заседание прошло в закрытом формате, однако известно, что Павел не приехал на суд, а Агата выбежала из здания в растерянности и пыталась проскочить мимо прессы.