Аккаунт Ольги Орловой в соцсети оказался в "теневом бане" из-за фото дочери в ванне

46-летняя Ольга Орлова регулярно проводит рубрику "вопрос-ответ" в своем аккаунте в популярной социальной сети, рассказывая в том числе о своей годовалой дочери Анечке. Например, недавно, отвечая на вопрос подписчика, телезвезда написала, что редко поет колыбельные малышке, поскольку та начинает в такие моменты танцевать.

Публикуя ответ, Орлова прикрепила снимок, на котором запечатлена маленькая дочь сидя в ванне с водой. Однако вскоре данный кадр был удален автоматически, а Ольга оказалась в "теневом бане". Алгоритмы соцсети убрали фотографию из некоего нарушения. Знаменитость испытывает недоумение по этому поводу, поскольку считает снимок безобидным.

"Теневой бан" означает, что аккаунт Ольги Орловой будет ограничен в показах. То есть ее публикации могут не отображаться как для подписчиков так и для других пользователей соцсети. Теперь, чтобы увидеть контент, нужно специально перейти на блог знаменитости.





Напомним, Ольга Орлова родила дочь в феврале 2023 года от бизнесмена Валерия, за которого вышла замуж в 2021-м. Публика, кстати, сомневалась, что телеведущая рожала сама. А ее округлившийся живот во время беременности многие считали накладным из-за отсутствия других явных изменений в фигуре. Но знаменитость, пытаясь противостоять домыслам народа, в конечном итоге перестала спорить со скептиками.