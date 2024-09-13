Бьянка отреагировала на новость о том, что ее хотят признать иноагентом: "Я подаю в суд!"

На днях стало известно, что исполнителей Бьянку, Клаву Коку и Джонни могут причислить к ряду иностранных агентов. С таким требованием выступили общественники, которые ссылаются на то, что артисты выступали в Германии и сотрудничали с организаторами из недружественных стран.

Эта новость в первую очередь шокировала саму Бьянку. Она возмутилась и выложила в своем блоге видео с концерта в Европе, который прошел в прошлом году. На кадрах артистка танцует со зрительницей, в руках которой флаг России.

Кроме того, звезда заявила, что не планирует смотреть на ситуацию сложа руки и будет решать вопрос с теми, кто хочет признать ее иноагентом, в суде. По словам Бьянки, этот концерт дал возможность россиянам, живущим в других странах, не терять связь со своими корнями. Тех, кто требует наказать артистов за концерт, она назвала "лживыми людьми".



"Любые действия, направленные во вред другим, обязательно должны быть прекращены. Для защиты своих прав я подаю в суд, и ответственность за ложь неизбежно наступит для них!" – возмущена певица.

Остальные артисты, которые также выступали в городах Германии, пока не комментировали инцидент. Однако за Клаву Коку высказался ее продюсер. Пашу был в ярости и заявил, что их оболгали. По словам гендиректора Black Star, они работали и обо всем договаривались с русским человеком. Кроме того, оплату за концерт они получали в рублях, и это могут подтвердить документами. Также продюсер возмущен, что продвигать русскую культуру за рубежом, куда люди приходят с российскими флагами, теперь считается чем-то плохим.

Ранее сообщалось, что певицу Бьянку пытались похитить в центре Москвы.