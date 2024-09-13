Волочкова объяснила инцидент с грубыми надписями на фото дочери Успенской

Анастасия Волочкова часто сталкивается с критикой в социальных сетях. Балерина часто блокирует возможность оставлять комментарии под своими публикациями в блоге. Однако, когда она этого не делает (возможно, по забывчивости или намеренно), хейтеры возвращаются в блог знаменитости, чтобы оставить замечания.

Например, недавно одна из интернет-пользовательниц нелестно отозвалась о новом шоу Анастасии Волочковой. Мол, та лишь ходит по сцене, и никакого искусства в этом представлении нет. Эти слова разозлили артистку.

"Люди добрые, а не пошли бы вы..." – возмутилась балерина, после чего выложила фотографию Татьяны Плаксиной, дочери певицы Любови Успенской, и написала на снимке: "Жуть. Несчастная ведьма".

Столь неожиданный поворот событий не оставили без внимания телеграм-каналы, рассказывающие о жизни знаменитостей. В Сети стали писать, что Волочкова адресовала Плаксиной грубые слова. Анастасии пришлось объясняться перед публикой.





48-летняя артистка заявила, что у нее нет конфликта с дочерью Любови Успенской, а инцидент со снимком назвала недоразумением. Как отметила Анастасия Волочкова, ее слова были адресованы злопыхательнице, а фотографию Татьяны использовала случайно. Мол, снимок Плаксиной был среди тех кадров, которые прислал ее знакомый.

"Многие пытаются столкнуть нас лбами", – добавила знаменитость.

Анастасия Волочкова отметила, что дружит с Любовью Успенской, причем давно. Певица, кстати, поставила "лайк" публикации, в которой балерина и объяснилась, что указывает на понимание со стороны исполнительницы шансона и отсутствие конфликта.