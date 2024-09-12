"Ноль эмоций": Кудрявцева рассказала о неприятном знакомстве с Чеботиной

27-летняя вокалистка Люся Чеботина прославилась на всю страну несколько лет назад, когда ее композиция "Солнце Монако" оказалась на вершине музыкальных чартов. Сегодня молодая певица сохраняет позиции, являясь одной из самых востребованных и обсуждаемых артисток. С ней хотят познакомиться лично многие – не только поклонники, но и другие представители шоу-бизнеса. Например, однажды к исполнительнице подошла Лера Кудрявцева, но знакомство было, судя по словам телеведущей, странным.

В эфире телеканала МУЗ-ТВ Кудрявцева рассказала, что во время некоего концерта, пытаясь зайти в гримерку, ей перегородила путь девушка, сообщив, что за дверью переодевается Люся Чеботина. Когда Лера вошла, то сразу же поздоровалась с певицей – отметила, что ей очень приятно познакомиться. "Захожу, на меня ноль эмоций. <...> [В ответ] буркнули: "Приятно", – вспомнила телезвезда. Лера Кудрявцева дала понять, что не ожидала столь сухой реакции со стороны Люси Чеботиной.





Кстати, в рамках рубрики "Хит или стыд" телеведущая поставила "дизлайк" клипу певицы "За бывшего", и дело вовсе не своеобразной мести, а в самой композиции. "Слушала ли бы я эту песню? Нет, не слушала. Взрослые девочки не будут говорить, что лучше меня ты никого не повстречаешь. Повстречает и лучше тебя, и такую же! <...> Претендует на хит, но не хит", – отметила 53-летняя блондинка в эфире "PROНовостей".