"Медики пытались его откачать, но не смогли": названа причина смерти 69-летнего Сванидзе

Несколько лет назад Николай Карлович буквально был на краю смерти. У тележурналиста развилась тяжелая форма пневмонии, и даже дышать ему приходилось при помощи аппарата ИВЛ. После этого Сванидзе диагностировали нарушение кровообращения головного мозга, а 11 сентября его не стало.

Сообщается, что журналист почувствовал себя плохо и вызвал неотложку. Медики приехали по адресу и попытались спасти Николая Карловича, но помочь ему не смогли.

"Медработники пытались его откачать, но не смогли. В заключении о смерти указали сердечную недостаточность", – передает источник подробности кончины ведущего передачи "Зеркало".

Известно, что накануне смерти у Сванидзе были серьезные проблемы со здоровьем. В прошлом году телеведущий несколько раз попадал на больничную койку, в том числе с отеками легких. Тогда Николай Карлович поступил к врачам с болью в груди и кашлял кровью.

"У него также наблюдались острая сердечная, дыхательная и почечная недостаточность, септический шок и сепсис", – делится подробностями источник.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева рассказала, что видела Сванидзе два года назад. Тогда он был слаб, а уже после пошел на поправку, и они созванивались. Меркачева отмечает, что было ощущение, что вскоре Николай Карлович вернется на экраны, но болезнь оказалась сильнее.

Напомним, Сванидзе подарил россиянам такие телепередачи, как "Зеркало", "Контрасты", "Суд времени", "Исторические хроники" и многие другие. В общей сложности он отдал телевидению больше 30 лет своей жизни.

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